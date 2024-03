Francesco Scimemi al secondo Gran Galà della Magia di Taranto

Dopo il grande successo della prima edizione, torna il Gran Galà della Magia di Taranto. L’evento, che quest’anno si trasferisce nel teatro più importante di Taranto, l’Orfeo, anche co-organizzatore insieme a Mago Maraldo e Magica Emy, si terrà il prossimo 25 maggio con start alle ore 20:30.

Tante le novità di quest’anno, a partire dalla guest star: il noto prestigiatore e comico Francesco Scimemi.

Scimemi è uno di quegli artisti che non possono essere classificati in una categoria o nell’altra, e di cui non ci si dimentica facilmente. Pippo Baudo lo considera un “fantasista eccezionale ed un po’ matto”, mostrando una grande e sincera ammirazione per l’arte che porta avanti, unica nel suo genere.

Fin da ragazzino, ha unito la comicità alla magia quando, alle prese con un coniglio “ribelle” nel bel mezzo del suo primo spettacolo, partorì l’idea di portare in scena una magia fuori dagli schemi, passando la sua vita a studiare tutto ciò che gli sarebbe stato utile per rendere unica l’esperienza del suo spettacolo. Diventò così l’animale da palcoscenico che conosciamo oggi: il resto è storia.



“Magicomio“ è il singolare spettacolo dell’artista, dal ritmo velocissimo, in cui porta in scena la sua sintesi di magia e comicità, in un cabaret estremamente personale, divertente e… stupefacente! Scimemi non è un comico in senso stretto, nonostante sia capace di far ridere il suo pubblico praticamente a comando grazie ai suoi scherzi, le sue battute e, soprattutto, la sua indescrivibile abilità di scegliere lo spettatore giusto per l’effetto giusto, riuscendo al tempo stesso nella difficilissima arte di far ridere la sua audience senza distrarla dalla meraviglia a cui sta assistendo.

Tanti gli altri artisti che saliranno sul palco quella sera, presentati nell’occasione da Max Barile: oltre ovviamente agli attesissimi Mago Maraldo e Magica Emy, saranno in scena, come lo scorso anno, Lorenzo Torres, Yurillusionist e Mago Manisco, che completano un parterre a dir poco incredibile.

La regia sarà curata da Roberto Muci, media partner Ki.Fra Comunicazione&Eventi.

Già partita la prevendita: è possibile acquistare i biglietti presso il botteghino del teatro in via Pitagora, 80 o presso Pausa Caffè, in viale Trentino 5b-7, oppure online al link https://www.2tickets.it/SelectTitolo.aspx?idt=1969987&set=t&car=&ide=1174.

