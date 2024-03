Bifest, in concorso la prima pellicola tutta pugliese (o quasi)

BARI – Produzione pugliese, location pugliese e cast al 90% pugliese. Un film quasi tutto made in Puglia, quello che approda – per la prima volta – al Bifest in concorso per Italia Film Fest, sezione lungometraggi. È Gli agnelli possono pascolare in pace, la pellicola diretta da Beppe Cino e che vede come protagonista Maria Grazia Cucinotta e Massimo Venturiello, le uniche quote provenienti da oltre i confini regionali. La pellicola racconta la storia di Alfonsina, devota credente, che riceve la visita della Madonna in sogno. Con accento straniero, le confida di essere seppellita sotto un albero di ulivo e le chiede aiuto. La prima cosa che fa Alfonsina il giorno dopo è andare in chiesa dove si trova una statua della Madonna e chiederle spiegazioni. Una commedia che veste i panni del noir per questa nuova produzione di Draka.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author