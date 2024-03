Bari, Commissione d’accesso in Comune: cosa ne pensano i cittadini

BARI – L’onda d’urto della conferenza stampa di Antonio Decaro che solo poche ore fa ha infiammato – è proprio il caso di dirlo – il dibattito politico in città per l’annuncio da parte del Viminale di una commissione d’accesso sull’amministrazione per verificare se ci siano infiltrazioni mafiose dopo il voto di scambio portato a galla dalla magistratura del capoluogo nelle elezioni del 2019, avrà la sua massima espressione sabato prossimo quando si terrà, in piazza del Ferrarese, la manifestazione a supporto del primo cittadino lanciata dall’ex eurodeputato Enzo Lavarra. Alla mobilitazione hanno subito aderito partiti, sindacati, medici, professori, sindaci della città metropolitana e anche gente comune, cittadini baresi che supportano il primo cittadino. Ma proprio loro, i baresi, cosa ne pensano del terremoto politico che sta coinvolgendo la città?

