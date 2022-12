Condividi su...

FRANCAVILLA FONTANA – Si stava recando presso l’ambulatorio perché aveva accusato un forte mal di testa. Purtroppo, non è riuscito neppure a raggiungere la porta di ingresso dello studio medico, perché un probabile e fatale ictus lo ha stroncato in strada, tra via Regina Elena e vico Arco Lupo, il 79enne di Francavilla Fontana Teodoro “Lillino” Sardiello, noto imprenditore e commerciante del posto, titolare dello storico Bar Juve e da molte generazioni ritenuto il “Re del Gelato”.

Lo sfortunato artigiano è stato visto barcollare in strada: poi, si è accasciato. Sul posto, immediatamente allertati dai passanti, gli operatori sanitari del 118 che hanno tentato, inutilmente, di rianimare il poveretto, già morto all’arrivo dei soccorsi. Lillino, con la sua arte gelataia, non ha solo regalato gioia a tanti bambini, famosi i suoi gusti “stravaganti” e ricercati da assaggiare insieme al classico “spumone”, ma ha influenzato generazioni di artigiani locali e non.