BRINDISI – Le fiamme che, nella notte, hanno avvolto tre auto e una moto tra Brindisi e la provincia hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco dei vari distaccamenti. Nel dettaglio, verso mezzanotte i vigili del fuoco sono intervenuti a Fasano per incendio auto in corso Perrini. Trenta minuti dopo, una squadra del Comando di Brindisi è intervenuta sul quartiere Sant’ Elia per incendio moto. Infine, verso le 2.30, ancora la squadra di Ostuni è intervenuta in contrada Sorbole, sulla Ostuni Martina Franca, dove un rogo aveva avvolto una Fiat 500 e una Ford Fiesta.