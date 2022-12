Condividi su...

BARI – Oltre 2,3 tonnellate di droga, tra marijuana, cocaina ed eroina, per un totale di circa 7 milioni di dosi singole. Quattordici ordini di carcerazione tra Italia e Albania e un giro d’affari da 15 milioni di euro. È il bilancio dell’operazione della Direzione Investigativa Antimafia con la procura di Bari che ha permesso di smantellare un’organizzazione criminale transfrontaliera tra le due coste dell’Adriatico con l’arresto di nove cittadini italiani e 5 di nazionalità albanese. Le indagini sono iniziate a maggio del 2016. L’operazione, già nel marzo del 2018, aveva portato alla disarticolazione di due potenti e distinte organizzazioni criminali, tra Bari e provincia, con ramificazioni anche in Sicilia, Campania, Calabria e Abruzzo dedite all’importazione dall’Albania, via mare di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente. Gli investigatori della D.I.A. hanno monitorato l’approvvigionamento di droga in Albania, il trasporto internazionale sempre avvenuto “via mare”, utilizzando natanti appositamente equipaggiati sull’asse “Albania-Puglia”, lo sbarco sempre avvenuto in stretta sinergia con le organizzazioni criminali pugliesi, i depositi tra Bari e Provincia, il trasporto sull’asse “Puglia-territorio nazionale” effettuato “via terra” da corrieri italiani con “veicoli staffetta. Nel quartiere Carrassi di Bari, il deposito di stoccaggio.