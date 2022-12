Condividi su...

Linkedin email

MODUGNO – Un’area di circa 8mila metri quadri che costeggia la stazione interrata, completamente riqualificata e dotata di parcheggi per auto e bici, piste ciclabili, area giochi per bambini, playground, aree a verde, area cani. Dopo la riqualificazione e l’interramento dei binari, la stazione delle Ferrovie Appulo Lucane di Modugno, alle porte di Bari, si dota di un nuovo spazio, una nuova piazza sociale dedicata ai cittadini. Il tutto con un investimento da 20 milioni di euro da parte della Regione Puglia più altri 700mila dalle Fal per la ristrutturazione del fabbricato di stazione