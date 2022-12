Manovra: D’Attis, ‘3 milioni per Scuola europea di Brindisi’

Condividi su...

“Tre milioni di euro per la Scuola Europea di Brindisi, sede della base Base Logistica delle Nazioni Unite: la commissione Bilancio della Camera ha approvato il testo del mio emendamento che destina la cospicua dotazione finanziaria per garantire l’assunzione degli insegnanti madrelingua e dotare di un importante finanziamento la scuola”. Lo annuncia il commissario di Forza Italia in Puglia, Mauro D’Attis. “Le risorse – spiega – sono spalmate su tre anni, dal 2023 al 2025. Abbiamo lavorato in silenzio per questo risultato, con il Ministero, con l’Ufficio regionale scolastico e con le dirigenze scolastiche, ascoltando le istanze delle famiglie”. “Presto – aggiunge – incontrerò tutti, dirigenti, genitori e direzione della base logistica con la quale ci confronteremo sugli sviluppi futuri. La Scuola europea di Brindisi deve ulteriormente crescere ed evolversi. La base di Brindisi è strategica e, per questo, seguo direttamente i lavori del tavolo ministeriale”.