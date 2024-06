Francavilla Fontana, ai tigli di viale Lilla basta un pò d’acqua

“Ai tigli di viale Lilla basta soltanto un po’ d’acqua”. E’ l’appello lanciato da tre cittadini francavillesi Angelo Camassa, Emanuele Modugno e Antonio Romano. “Da tanti anni, e diverse generazioni, i magnifici Tigli di viale Lilla, patrimonio cittadino e dell’immaginario collettivo, conferiscono bellezza e benefici e costituiscono un patrimonio da tutelare per il presente e per il futuro. Siamo ancora nei primissimi giorni d’estate e già cadono le foglie quasi come fosse autunno”, scrivono gli autori di questo breve intervento – appello.

“I nostri alberi – continua la nota – cercano di difendersi dalle alte temperature e dalla siccità. Siccità aggravata dal conseguente abbassamento della falda freatica che, normalmente, assicurava alle radici profonde il giusto approvvigionamento idrico durante la “stagione secca”. Perdono le foglie perché è l’unico modo per proteggersi: riducono la superficie fogliare per ridurre la traspirazione e la perdita d’acqua. Questo fenomeno rallenta l’attività della pianta, la indebolisce, la espone maggiormente alle malattie e si tratta di piante che, pur apparendo rigogliose, sono già fortemente compromesse da sconsiderati cicli di potature”.

Da qui la semplice richiesta indirizzata agli amministratori comunali. “Ora, subito e per tutta l’estate, queste piante, che a tutti noi regalano bellezza e benefici, vanno aiutate con l’acqua, un po’ d’acqua”.

