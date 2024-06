Oria, svelato il programma dell’estate 2024: presenti Enrico Ruggeri e Maurizio Casagrande

Ad Oria è iniziata la settimana in cui verrà svelato il tanto atteso programma dell’estate 2024. Un calendario eventi ricco di manifestazioni finalizzate alla promozione ed alla valorizzazione del patrimonio culturale locale, senza mai dimenticare storia e tradizione.

Il programma “Oria Estate 2024” verrà reso noto nelle prossime ore, ma l’assessore al turismo e spettacolo Immacolata Torchiani qualcosa l’ha già anticipata ai nostri microfoni: “Posso dire con fierezza che anche quest’anno siamo riusciti a formulare un calendario eventi ricco di manifestazioni culturali, in grado di promuovere e valorizzare il patrimonio locale, la storia e la tradizione. L’intenzione è quella di valorizzare le nostre bellezze artistiche e naturalistiche che contraddistinguono la nostra bellissima città di Oria. Parliamo di un programma sobrio, che non lascia dunque spazio allo spreco, ma comunque corposo e soprattutto variegato, in grado di attrarre e coinvolgere gente di più età e dai differenti interessi. Abbiamo pensato ad ogni tipo di pubblico. Nonmancherà in quanto estate la musica dal vivo, anche con artisti di fama nazionale ed internazionale come Enrico Ruggeri ed il noto attore napoletano Maurizio Casagrande. Quest’ultimo si esibirà in uno spettacolo in cui si raccontano i vicoli napoletani”.

“Non mancheranno la tanto richiesta Notte Bianca, la festa della birra e quella dell”uva. Ci sarà un percorso itinerante di enogastronomia, svariati punti dedicati a musica, arte e gusto. Sono inoltre previste le consuete rassegne cinematografiche e teatrali, delle fiere agroalimentari, ma anche mostre d’arte, presentazione di libri, e tanto altro ancora. Ovviamente nelle prime due settimane di agosto riproporremo l’immancabile appuntamento con il Palio di Oria, ormai imperdibile contenitore di eventi a sfondo medievale. L’obiettivo è ovviamente quello di offire non solo alla cittadinanza, ma anche a visitatori e turisti la possibilità di vivere più momenti di svago. Circa la comunicazione social proseguiremo sulla strada già intrapresa lo scorso anno, quindi ci sarà una splendida grafica, corredata da apposito QR code utile con rimando sul sito appositamente creato per monitorare giorno dopo giorno gli eventi in programma”.

