Francavilla Fontana, serata di solidarietà in memoria di Ludovica Sternativo

Ancora un altro forte abbraccio di solidarietà e vicinanza per la famiglia di Ludovica Sternativo, la 17enne, frequentante la IV A del Liceo Scientifico “Ribezzo”, prematuramente volata in cielo a marzo di quest’anno. Al cinema teatro Italia si terrà domani, 26 giugno, alle ore 20, una serata in sua memoria. All’evento, patrocinato dal Comune di Francavilla Fontana, dall’associazione “Nuovaria” e dalla “Lilt” (Lega Italiana per la lotta contro i tumori), parteciperanno i suoi compagni di classe, rappresentanze di genitori e gli artisti (alcuni facenti parte del Centro Culturale), coordinati da Annamaria Peluso, che con i loro quadri hanno contribuito alla raccolta di fondi. Al Policlinico “Gemelli” di Roma, dove la ragazza era in cura, sarà donato un sofisticato strumento.

Si tratta della conclusione di una serie di iniziative portate avanti in questi mesi. Ludovica è ricordata come una ragazza solare, determinata nella vita di tutti i giorni e soprattutto in ambito scolastico. “Era amata da tutti. Insomma la figlia di tutti noi”, dichiara la rappresentante di classe dei genitori, la signora Bianco.

Sul palco, il piccolo coro “La Banda di Bambù”, il coro polifonico “Alma Guadia” ed il solista Massimo Nacci. Presenta Giuseppe Dimagli. In prima fila, i genitori di Ludovica, Pietro e Pompea oltre ad altri famigliari, parenti ed amici.

