Brindisi, varata la nuova dirigenza provinciale dell’ANMIL

Varata la nuova dirigenza del consiglio territoriale dell’ANMIL (Associazione Nazionale Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) della provincia di Brindisi. Questa la composizione: Francesco Molendini presidente; Annamaria Zongoli vice presidente; Cosimo Damiano Anglani, Gerardo Bellè, Salvatore Coppola, Luigi Galasso e Cosimo Damiano Scatolino eletti consiglieri territoriali. Agli inizi di giugno si è tenuto il decimo congresso nazionale associativo con la riorganizzazione del nuovo Consiglio Nazionale.

Tra le diverse attività che sta organizzando la nuova dirigenza provinciale, figura la 74esima “Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro”. “Oggi, come ieri, non è accettabile – dichiara Francesco Molendini presidente dell’ANMIL di Brindisi – morire di lavoro, ma dai numeri che emergono dai dati INAIL sembra che nulla cambi nonostante la tecnologia, la consapevolezza e le norme stringenti. In comune accordo con il Consiglio mi impegnerò affinchè si mettano in pratica azioni precise e strategiche che riescano ad incidere su un fenomeno troppo sottovalutato”.

