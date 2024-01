Foggia-Taranto, nulla da fare: si giocherà a porte chiuse

FOGGIA – Nulla da fare, il derby dello “Zaccheria” tra Foggia e Taranto si giocherà a porte chiuse. Confermata, dunque, nella riunione GOS tenuta oggi pomeriggio la decisione del Prefetto di far disputare la sfida senza pubblico. A nulla è servito il tentativo della sindaca Maria Aida Episcopo di richiedere l’accesso allo stadio almeno per gli abbonati, salgono a cinque le chiusure stagionali dell’impianto foggiano.

Il match è in programma sabato 6 gennaio alle 16:15 e sarà trasmesso in diretta, in chiaro ed in esclusiva sul canale 14 del digitale terrestre.

