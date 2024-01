Cerignola, testa al Messina ma si guarda anche al mercato

CERIGNOLA – Tra campo e mercato, in casa Cerignola le feste sono ormai un ricordo. In via Napoli si è tornati a lavoro dopo un Natale trascorso in serenità grazie ai due successi di fila ottenuti contro Foggia e Giugliano. La priorità è stata e resta quella di recuperare quanti più tasselli possibili in vista della trasferta di Messina, in programma domenica 7 gennaio alle ore 14. Una partita difficile, da non sottovalutare, ma anche una buona chance per cominciare al meglio il girone di ritorno. Tisci recupererà Capomaggio, squalificato in occasione dell’ultimo incontro prenatalizio, ma la speranza è quella di ricomporre una difesa ultimamente falcidiata dagli infortuni: in queste ore, infatti, verranno valutate le condizioni di Ligi, Martinelli, Allegrini, Rizzo e Tentardini.

Reparto difensivo che saluta il giovane Bruno Prati, rientrato alla Fiorentina dal prestito per poi trasferirsi al Grosseto in Serie D, il classe 2004 aveva esordito con gli ofantini in via emergenziale proprio il 23 dicembre a Giugliano. Ai saluti anche Manuel Botta, classe 2002 arrivato nell’estate del 2021 dal Brindisi ma mai realmente coinvolto nel progetto dopo l’approdo tra i professionisti. Il centrocampista ha risolto il proprio contratto per intraprendere una nuova avventura oltreoceano. È evidente, dunque, che la priorità sul mercato riguardi le uscite, sulla lista dei partenti ci sarebbe anche Mattia Vitale, centrocampista ex Catania che potrebbe concludere in anticipo il suo prestito dalla Sampdoria. Occhio anche ai profili di Carnevale, Signorile e De Luca, tra i papabili a sfoltire la rosa gialloblù. Nella giornata di giovedì l’Audace dovrebbe tornare in campo al “Monterisi” nell’allenamento congiunto con il Lavello, formazione militante in Eccellenza Lucana, una sgambata per rimettere benzina nelle gambe in vista del campionato ma anche per ricordare Giovanni Pucci, ex calciatore ofantino scomparso pochi giorni fa. Calcio d’inizio alle ore 15.

