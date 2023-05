Foggia-Potrenza, Raffaele: “Sarà una gara difficile, dovremo essere propositivi”

Alla vigilia di Foggia-Potenza, gara valevole per il secondo turno dei playoff di Serie C, il tecnico dei rossoblù Giuseppe Raffaele ha presentato la sfida apulo-lucana in conferenza stampa.

“I playoff sono sempre particolari, le gare sono completamente diverse rispetto a quelle della regular season. Dovremo essere bravi a limitare al massimo ogni genere di errore tecnico, anche se non è facile preparare una gara del genere in pochissimi giorni. Abbiamo lavorato molto sul recupero dei ragazzi, sia mentale che fisico. Sarà dunque fondamentale farci trovare pronti sia alteticamente che psicologicamente. Affronteremo un avversario forte, il loro posizionamento finale ne è piena testimonianza. Il Foggia è stato costruito per tentare il salto di categoria, servirà dunque una gara propositiva. Sappiamo di avere un solo risultato su tre, quindi dovremo essere bravi a mantere l’identità che ci ha portato fin qui”.

