Playoff Serie C: Cerignola-Monopoli in diretta su Antenna Sud

Il derby playoff del Monterisi tra Cerignola e Monopoli, in programma alle 18.00 di domenica 14 maggio, sarà trasmesso in diretta esclusiva in chiaro (NO STREAMING) su Antenna Sud, canale 14 del digitale terrestre.

Delle due, soltanto una accederà alla fase nazionale dei playoff al termine dei 90 minuti (non ci saranno supplementari). Dopo aver annientato la Juve Stabia nel primo turno, il Cerignola proverà a sfruttare ancora il fattore campo: la squadra di Michele Pazienza ha a disposizione due risultati su tre, ma non essendo abituata a fare calcoli scenderà in campo per vincere. Dall’altra parte, il Monopoli, che ha superato lo scoglio Latina, non ha nessuna intenzione di fungere da vittima sacrificale, anzi è pronta a giocarsi tutte le sue chance.

