Monopoli: Ferrari, ‘Cerignola favorito, ma può succedere tutto’

( Di Lorenzo Ruggieri ) A distanza di 72 ore dal successo con il Latina, il Monopoli scende in campo nel secondo turno dei playoff del Girone C. Il prossimo avversario del Gabbiano è il Cerignola, reduce dalla reboante vittoria per 3-0 ai danni della Juve Stabia.

Il tecnico dei biancoverdi Giacomo Ferrari ha presentato così il match durante la conferenza stampa della vigilia: “Sarà una partita diversa rispetto a quelle del campionato. Affronteremo una squadra forte e importante, reduce da un risultato straordinario con la Juve Stabia. Avendo a disposizione due risultati su tre e giocando in casa, il Cerignola è avvantaggiato ma in una gara secca tutto può succedere. Sarà una partita difficile, dovremo sudare molto per ottenere un risultato positivo. Andiamo avanti con le nostre idee, cercando di fare una buona partita per passare il turno”.

Indisponibili: “Solo Santaniello non sarà disponibile. Di Benedetto giocherà con la Primavera, mentre il resto del gruppo, compreso Vassallo, è a disposizione”.

Formazione: “Visti gli impegni ravvicinati, potrebbe esserci qualche cambio negli undici iniziali. Vogliamo proseguire sulla scia di quanto fatto fino a giovedì, abbiamo ancora un giorno di riposo e valuterò le condizioni dei ragazzi nelle ultime 24 ore al fine di schierare chi starà meglio. Starita titolare? Ernesto non lo scopriamo noi, da anni va in doppia cifra ed è un attaccante di tutto rispetto. Un ragazzo serio, un professionista eccezionale che tutti gli allenatori vorrebbero. Dall’inizio o in corso, sarà della gara”.

Progressi: “Aver dato certezze alla squadra ci ha permesso di ottenere risultati positivi. Dopo quattro sconfitte, l’ambiente era giù di morale e non era così scontato raggiungere i playoff. Tuttavia, con il mio staff siamo stati bravi a ovattare il gruppo e i ragazzi hanno reagito alla grande. Avevano bisogno di serenità e sono stati fantastici”.

Tifosi: “Come ho già detto prima della sfida con il Latina, i tifosi possono darci una mano. Sentirli vicini ti dà qualcosa in più e sono convinto che anche a Cerignola ci forniranno il loro apporto, incitandoci fino alla fine”.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp