Foggia, per il centrocampo arriva Rolando

Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Mattia Rolando dal Renate.

Rolando, centrocampista classe 1992 nato a Cuorgnè (To), cresce calcisticamente nelle giovanili dell’Alessandria. Dal 2010 veste le maglie dell’ACD Aquanera, Lavagnese e Novese. Nel 2012 approda tra i professionisti con il Gavorrano. Nella stagione successiva indossa la casacca della Valle d’Aoste. Nel 2013 torna in serie D con l’Asti, Bellinzago, Varese e Caronnese. Nel 2018/19 approda in C con l’Arezzo, l’anno successivo milita nella Pro Vercelli. Nel 2022 veste la maglia del Monopoli. Dal 2023 è di proprietà del Renate. Nella sua carriera ha totalizzato 416 presenze e 71 gol.

Queste le prime dichiarazioni del nuovo centrocampista rossonero:

“Il Foggia per me rappresenta un’occasione importante e sono pronto ad indossare questa maglia. Spero di vivere grandi emozioni in questa piazza, lavorerò intensamente per far sì che ciò accada”.

