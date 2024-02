Cerignola, Barosi per la porta. Fatta per Bianchini a centrocampo

CERIGNOLA – Il Cerignola è pronto ad accogliere Davide Barosi e Giancarlo Bianchini, due calciatori che in queste ultime ore di mercato avrebbero trovato l’accordo con i gialloblù. Il primo, portiere classe 2000 dell’Ascoli, arriva dopo l’infortunio di Krapikas che potrebbe averne per qualche settimana.

Bianchini, invece, arriva dal Fasano e sarà l’ultimo tassello per rinforzare il centrocampo. L’argentino è stato allenato da Ivan Tisci, sempre in biancazzurro, nella passata stagione.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author