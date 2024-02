Casarano, valzer di terzini: in arrivo Legittimo, Parisi verso Campobasso

Per un terzino che va, c’è un terzino che viene. Il Casarano continua a muoversi sul calciomercato invernale ed il prossimo innesto della formazione rossazzurra dovrebbe rispondere al nome di Matteo Legittimo. Il terzino classe ’89, ex tra le altre di Lecce, Cosenza e Grosseto, e nativo proprio di Casarano, avrebbe scelto di indossare la maglia della squadra della sua città per quella che potrebbe essere la sua ultima esperienza da calciatore. Dopo una lunghissima trafila tra i professionisti, Legittimo sembra dunque intenzionato a scendere in Serie D per la prima volta, sposando la causa rossazzurra. Di riflesso, il laterale classe 2004 Francesco Parisi farà ritorno al Benevento, club proprietario del cartellino, che in estate lo aveva girato in prestito proprio al Casarano. Una volta tornato alla base, il 19enne si trasferirà al Campobasso, per una nuova esperienza in quarta serie, ma lontano dal Salento.

