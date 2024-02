Lecce, D’Aversa: “Meno complimenti e più punti. Al posto di Ramadani ci sarà Blin”

Il primo anticipo del 23esimo turno di campionato in Serie A vedrà protagonista il Lecce, che venerdì sera alle 20.45 ospiterà la Fiorentina al Via del Mare. La compagine viola, reduce da due sconfitte consecutive, ha vinto solo uno degli ultimi cinque incontri disputati tra campionato, coppa e supercoppa. Il 2024 non è dunque iniziato nel migliore dei modi per la compagine di Vincenzo Italiano, che cercherà riscatto proprio in Salento, dove troverà invece un Lecce in striscia negativa ormai da sei turni, periodo in cui i giallorossi hanno raccolto appena un punto. La zona retrocessione ora dista tre lunghezze.

Mister Roberto D’Aversa ha presentato la sfida ai toscani in conferenza stampa, spiegando come il suo Lecce dovrebbe iniziare ad essere più efficiente e, se necessario, meno bello: “Vorrei meno spettacolo e più punti. Stiamo ricevendo complimenti per le prestazioni, ma non bastano quelle per raggiungere la salvezza. Le motivazioni in Serie A devono venire da sole. A Genova è successo in pochi minuti, a Roma in ancor meno, e non credo sia un problema fisico. Ci sono dati scientifici calcolati con GPS e dicono che i ragazzi sono in linea. Un fallo inutile può cambiare la partita, così come una rimessa laterale regalata. A volte anche nella comunicazione si può migliorare”.

Non sarà della partita Yilber Ramadani, fermato per un turno dal giudice sportivo. In cabina di regia, dunque, dovrebbe vedersi Blin dal primo minuto: “Come ben sapete ho fiducia in Blin, sia a centrocampo che in difesa. Per caratteristiche può sostituire lui Ramadani in mediana. La Fiorentina gioca uomo su uomo in difesa, in attacco può metterci in difficoltà a causa della qualità dei singoli. Dobbiamo mantenere la giusta intensità per l’intera durata del match se vorremo fare più di zero punti”.

Diversi i ballottaggi, uno dei quali vede protagonista il centrocampo. Rafia, infatti, insidia Oudin per scendere in campo dal primo minuto: “Ho due o tre dubbi ancora da sciogliere. Saranno valutazioni che porterò in mente fino all’ultimo momento. Per fortuna ci sono i cinque cambi. Dispiace per chi non può dare il suo contributo, ma chi gioca meno può comunque dimostrarsi importante”.

Uno di questi dubbi immaginiamo vedrà protagonista il reparto offensivo, dove Almqvist e Banda agiranno a supporto di uno tra Krstovic (sbloccatosi contro il Genoa) e Piccoli: “Sappiamo quanto sia importante trovare il gol per gli attaccanti, ma è ancor più importante per me la prestazione. Da diverse settimane Krstovic gioca bene, deve continuare così. Se continua con questa media può raggiungere la doppia cifra, ma può farcela anche Piccoli a mio avviso”.

Per l’occasione, è stato convocato anche un altro centravanti, ossia il giovane Burnete: “È un giocatore che fa parte della prima squadra e di solito va in Primavera per giocare. È squalificato e torna tra i convocati per darci una mano“.

