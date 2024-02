Virtus Francavilla, rinforzo under in attacco: dall’Olbia potrebbe arrivare Contini

Gianluca Contini potrebbe diventare un nuovo giocatore della Virtus Francavilla. L’attaccante di proprietà del Cagliari, ma da un anno e mezzo in prestito all’Olbia, potrebbe ritrovare mister Occhiuzzi nella città degli Imperiali. Il tecnico biancazzurro lo ha già allenato lo scorso anno in Sardegna, impiegandolo in 31 circostanze. Nel corso dell’attuale campionato, il centravanti nativo di Massa Marittima ha realizzato un gol in 22 presenze, militando nel girone B di Lega Pro. La fumata bianca sembra vicina, ma non dovrebbe essere l’ultima di giornata per quanto concerne il sodalizio virtussino.

