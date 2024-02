Picerno: Longo, ‘Turris guidata da un tecnico esperto’

(Di Lorenzo Ruggieri) Dopo due pareggi, il Picerno è a caccia dell’undicesimo successo stagionale. L’anticipo della ventiquattresima giornata del Girone C di Serie C vedrà i lucani ospitare la Turris, reduce dal pareggio interno contro il Messina: “Vogliamo ottenere il massimo da ogni gara e non dobbiamo mai modificare questo nostro modus operandi”, ha dichiarato Emilio Longo, tecnico del Picerno, alla vigilia del match.

Una gara ostica, dunque, da affrontare cercando di coniugare il risultato alla prestazione, secondo la ricetta indicata da Longo: “Nelle ultime due sfide abbiamo raccolto due punti contro altrettante compagini importanti ma le prestazioni non sono state delle migliori. Dobbiamo sempre anteporre la prestazione al risultato, vivendo nel presente e cercando di ritrovare la nostra strada. La partita di domani sarà delicatissima, la Turris vorrà riscattarsi per provare a salvarsi. Affronteremo una squadra ben allenata, diretta da un tecnico esperto e navigato. Cercheremo di rendere semplice la sfida mediante una grande prestazione”.

Una gara che il Picerno dovrà affrontare senza Garcia e Vitali, entrambi colpiti da una lesione al crociato che li renderà indisponibili per il prosieguo della stagione: “Umanamente sono molto dispiaciuto, abbiamo perso due calciatori di notevole spessore tecnico e umano. Garcia ha sempre dato una mano sotto l’aspetto motivazionale, mentre Vitali trarrà nuove forze da questa disavventura. Proveremo a fare grandi cose anche per loro per regalargli delle soddisfazioni”.

