‘Foggia mi farà rinascere’: prime parole di Mario Gargiulo

“Foggia deve essere per me una rinascita”. Queste le prime parole di Mario Gargiulo, uno degli acquisti del Foggia durante la sessione di calciomercato estivi, in conferenza stampa. “Ho scelto questa piazza perché ho visto qualcosa nei tifosi – ha proseguito il difensore – è una piazza caldissima, come Lecce. Per me è stata una scelta facile, non vedo l’ora di dare tutto per questa maglia”.

L’ex Lecce è tornato a parlare del suo infortunio: “Quest’infortunio (frattura alla base del 5° metatarso del piede sinistro) mi ha tolto tanto, un anno di vita, l’ho vissuta veramente male. Voglio ringraziare mia moglie per essermi sempre stata vicino, facevo addirittura fatica a guardare le parti. Mi sono però sempre allenato, mattina e pomeriggio, tutti i giorni: ora sto bene, non sono allora nella mia miglior forma però posso dare tanto alla squadra”.

Ha poi concluso: “Non vedo l’ora di riprendermi al 100%, sono molto competitivo e voglio sempre che si dia il massimo: cerco anche di aiutare i più giovani di me a non mollare mai, sudare sempre la maglia e arrivare al 90° stanchi per aver dato tutto. Dall’infortunio non ci sono strascichi, è solo un fatto di condizione adesso: sto bene, non ho più problemi al piede, mi ha tolto solo quell’anno lì“.

