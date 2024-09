Brindisi, vittoria con la Primavera della Lazio: ora testa all’Ischia

Due gol, tanto entusiasmo e una vera festa di sport. Il Brindisi chiude il suo precampionato con una vittoria casalinga contro la Lazio Primavera. Al Fanuzzi termina 2-0 con le reti – una per tempo – di Di Francesco e Bezziccheri, quest’ultimo subentrato nella girandola di cambi effettuata da mister Monticciolo nella ripresa. Una buona prestazione della squadra biancazzurra che si dimostra più solida rispetto al turno preliminare di Coppa Italia contro il Sambiase. Buona la manovra in fase di possesso, più tranquilla la difesa guidata dall’esperienza di Sall e Nunzella: il Brindisi, insomma, scalda i motori e si prepara all’esordio in campionato domenica al Fanuzzi (ore 15:00) contro l’Ischia.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts