Team Altamura, tra campo e stadio: Minesso guarda positivo e senza alibi

Ripartire, senza disfattismi e con la consapevolezza che ci sono margini di miglioramento, è il piglio che dovrà accompagnare l’Altamura dopo le prime due uscite a vuoto. A tener banco è anche la questione stadio: cominciati, seppur in forte ritardo, i lavori al “D’Angelo”, tra ritocchi interni ed esterni e stesura del manto erboso sintetico che rischia di dilatare i tempi, consegna del cantiere prevista per il 21 novembre. Quello di lunedì è stato l’esordio al San Nicola, prima pagina di un capitolo, si spera non troppo lungo, che vedrà l’Altamura lontana dalla sua casa almeno fino alla fine del girone d’andata. L’esperto trequartista Mattia Minesso guarda positivo e non cerca alibi, le sue parole nel servizio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author