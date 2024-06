Foggia, fatta brillare a Lucera bomba Seconda Guerra Mondiale

L’ordigno della Seconda Guerra Mondiale rinvenuto in un cantiere a Foggia è stato fatto brillare in una cava di Lucera. L’operazione, condotta dai militari dell’esercito, è avvenuta dopo l’evacuazione di ottomila persone, che hanno poi potuto fare rientro a casa. La bomba, del peso di circa 250 chili e contenente oltre 100 chili di esplosivo, è stata disinnescata dagli artificieri dell’11esimo reggimento genio guastatori dell’esercito. Nel 2023, gli artificieri dei reggimenti genio hanno effettuato 2.356 interventi in tutta Italia, neutralizzando 12.666 residuati bellici, tra cui 21 bombe d’aereo risalenti ai conflitti mondiali.

