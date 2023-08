Foggia: Esordio in Coppa col Catanzaro, le probabili scelte di Cudini

Difficile credere sia la prima uscita ufficiale della nuova stagione, più realistico parlare di primo test di preparazione al campionato che verrà: in casa Foggia è già giorno di vigilia. La truppa rossonera partirà oggi alla volta di Vibo Valentia, lì dove domani scenderà in campo al cospetto del ben più quotato Catanzaro per il turno preliminare di Coppa Italia.

Da una parte una società che ha letteralmente dominato l’ultimo Girone C di Serie C e, in vista del prossimo campionato di B, ha confermato l’ossatura del gruppo che ha conquistato la promozione puntellando la rosa con acquisti mirati, dall’altra una realtà che al contrario, dopo la delusione derivata dalla sconfitta in finale playoff contro il Lecco, si è ritrovata a dover ripartire da zero, con un nuovo tecnico e con un ritiro a Bastia Umbra cominciato soltanto qualche ora fa.

Complicato pronosticare quelle che potrebbero essere le scelte di Cudini, allenatore che in carriera ha fatto del 4-3-3 un autentico marchio di fabbrica ma che è costretto a inventarsi qualcosa, visto e considerato il ridottissimo materiale umano a disposizione. Dovrebbero essere dell’incontro gli unici due volti nuovi portati in consegna dalla sessione estiva di calciomercato, i giovani centrocampisti Rossi e Marino, quest’ultimo già conoscitore delle idee del mister di Sant’Elpidio a Mare che lo ha allenato nella scorsa stagione ad Andria. Insieme a loro, sulla fascia mediana del campo, arruolabili anche Di Noia e Schenetti. E per il resto? Con Nobile, Odjer, Vacca, Vuthaj e Frigerio fuori causa, tra i pali dovrebbe toccare a Dalmasso, mentre nel reparto difensivo potrebbero avere spazio Rizzo, Garattoni e Papazov. Punta di riferimento centrale uno tra Tonin e Beretta, sulle corsie laterali offensive possibili chances per Vitali e Peralta.

