Questo pomeriggio in Toscana si sarebbe dovuta giocare la “Nuovarredo Cup”, triangolare amichevole che avrebbe dovuto vedere protagonisti Virtus Francavilla, Sansepolcro e Arezzo. A pochi istanti dal fischio d’inizio, con le prime due formazioni già regolarmente in campo, si è temporeggiato per un presunto problema legato alla terna arbitrale. L’imprevisto si è ben presto dimostrato più grosso del dovuto quando dopo oltre 45 minuti di attesa è arrivata la comunicazione ufficiale circa l’annullamento dell’evento. Stando a quanto emerso a ridosso dell’ufficialità, la terna arbitrale non si sarebbe presentata allo stadio “Buitoni”, impianto in cui era prevista da giorni la “Nuovarredo Cup”. I tifosi giunti allo stadio per assistere al match hanno subito ottenuto il rimborso del biglietto precedentemente acquistato presso il botteghino.

