Amichevoli estive: Martina e Virtus Francavilla si sfideranno il 19 agosto

Martina e Virtus Francavilla si sfideranno in una gara amichevole domenica 19 agosto al “Tursi”. Fischio d’inizio in programma per le ore 20.30. Partita che verrà trasmessa in diretta su Antenna Sud (canale 14 del DTT) ed in streaming su antennasud.com.

