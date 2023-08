Cerignola, quattro reti allo Spoltore nella seconda partitella estiva

Nel servizio le parole del tecnico Ivan Tisci.

PALENA – Quattro reti allo Spoltore Calcio e tanto lavoro per il Cerignola, che prosegue la preparazione estiva in quel di Palena. La formazione gialloblù ha battuto 4-1 gli abruzzesi che militano in Eccellenza nella seconda partitella di stagione: un primo tempo sulle gambe per gli uomini di Tisci, appesantiti dai carichi mattutini, lo Spoltore si è portato in vantaggio prima che Capomaggio pareggiasse i conti. Nella ripresa il gol di Ruggiero e la doppietta di D’Andrea hanno bissato il risultato. E sono proprio i marcatori dell’allenamento congiunto coloro che si stanno facendo meglio notare in questi giorni di ritiro: benissimo Capomaggio, che resta un perno anche da mediano, in gran forma Ruggiero, utilizzato ancora sulla trequarti, ed anche D’Andrea che scalpita per scalare le gerarchie di Tisci. Impiegati anche Saracco, Gonnelli, Bianco e Neglia, elementi sul mercato considerati in uscita. Sul pezzo anche Ismail Achik, nonostante le sirene provenienti dalla Serie B. Confermato l’offensivo 4-3-2-1 ma con alcuni esperimenti: oltre alla posizione avanzata di Ruggiero, il terzino destro Basile è stato schierato in posizione di centrale, Ligi e D’Ausilio non hanno preso parte alla seduta così come l’ultimo arrivato Tentardini.

