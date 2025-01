Foggia-Benevento 2-2: l’analisi di Zauri e Auteri

Foggia, Zauri: “Cuore, impegno e rimonta”

“I ragazzi sono stati bravi fino alla fine, ci hanno creduto. Vorrei sottolineare il contributo dei subentrati, che hanno fatto la differenza insieme a chi ha iniziato la partita. Nessuno si è risparmiato – ha dichiarato Luciano Zauri, tecnico del Foggia, dopo il 2-2 con il Benevento -. Dal primo giorno ho trovato un gruppo con un atteggiamento esemplare. Questi ragazzi lavorano sodo, sono professionisti, ma soprattutto uomini che non mollano mai”. Sulla partita aggiunge: “Abbiamo fatto buone cose. Probabilmente i punti li avremmo meritati noi, ma eravamo in svantaggio e l’abbiamo recuperata. Quel punticino ce lo portiamo a casa volentieri”.

Benevento, Auteri: “Cresciuti durante la gara, ma dobbiamo fare meglio”

“La squadra ha mostrato carattere, ribaltando la partita con merito e gestendo bene il risultato per gran parte della gara. Tuttavia, il gol finale ha lasciato spazio a rammarico. Potevamo fare meglio, abbiamo commesso errori che non ci permettono di essere soddisfatti – ha dichiarato Gaetano Auteri, allenatore del Benevento -. Siamo entrati in campo paurosi, poi abbiamo alzato il baricentro e giocato con più continuità”. Sul piano tattico, però, resta il rammarico per la gestione del risultato: “Eravamo tutti in area di rigore, ma potevamo essere più attenti”. Il tecnico, infine, ha voluto difendere il gruppo: “Questa squadra non va attaccata, va coccolata. È composta da grandi giocatori e uomini, e lo stiamo dimostrando”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author