Monopoli, Yeboah esulta: “Felice di essermi sbloccato”

Il Monopoli trionfa per 3-1 contro la Cavese nel ventiquattresimo turno del Girone C di Serie C. Il terzo gol dei biancoverdi, giunto nell’extra-time, ha permesso a Philip Yeboah di sbloccarsi dopo mesi difficili dal punto di vista realizzativo. Nel post gara, l’attaccante ha esultato così ai microfoni di Antenna Sud: “Abbiamo fatto un po’ di fatica ma sono riuscito a dare una mano con il gol. Finalmente è arrivata la rete e sono contento per aver contribuito al successo. Qui mi sento molto bene e dedico il gol ai miei compagni di squadra. Sono molto felice di indossare questa maglia. Il sogno Serie B? Questo è il nostro sogno, siamo lì e combattiamo per rimanerci. Ora festeggiamo questa vittoria, siamo contenti per aver raggiunto la cima della classifica. Il mercato? Qui sto bene, sono felice di poter dare una mano alla squadra”.

