Monopoli, Grandolfo: “Dobbiamo vivere questo momento con voglia ed entusiasmo”

Ottavo gol in campionato per Francesco Grandolfo. La rete dell’attaccante del Monopoli ha permesso ai biancoverdi di ottenere l’intera posta in palio contro la Cavese: “Sono felice per il mio gol ma soprattutto per la grande reazione di squadra”, ha dichiarato l’ex Arzignano ai microfoni di Antenna Sud: “Abbiamo dimostrato di essere una squadra tosta. Non dobbiamo vivere l’entusiasmo come una pressione, gli obiettivi iniziali erano diversi. Dobbiamo viverla con entusiasmo e voglia di misurarci a questi livelli. Possiamo competere anche noi con le prime della classe ma dobbiamo farlo in maniera spensierata. La possibile esclusione di Turris e Taranto? Non dobbiamo pensare a questi fattori esterni. Pensiamo già alla prossima partita e cercheremo di fare quanti più punti possibili”.

