Inter, Inzaghi: ‘Ho visto comunque un Lecce in salute’

Lecce – L’allenatore dei neroazzurri Simone Inzaghi si dice ovviamente soddisfatto della vittoria rotonda contro i giallorossi: “Abbiamo lavorato tanto per coinvolgere tutti i ragazzi con le rotazione. Stiamo giocando da 5 mesi tre partite a settimana; loro lo sanno e anzi mi dispiace che oggi non abbia potuto inserie Arnautovic che meritava. L’obiettivo è di far sentire tutti importanti e di scegliere le soluzioni ideali per il bene dell’Inter. Oggi abbiamo trovato una squadra con gamba, in salute che nelle ultime sei partite ha perso solo contro la Lazio al novantesimo quindi non era affatto scontato”.

Inzaghi ha poi parlato dei suo attaccanti: “Sono felicissimo di allenare Lautato e Thuram, ma in realtà anche di tutti e tre gli altri presenti in rosa per il loro spirito di sacrificio. Ovviamente l’attaccante vive per il gol ma loro lavorano tantissimi per la squadra che li ripaga mettendoli in condizione di fare gol”.

Il tecnico dell’Inter ha sottolineato che la squadra è pronta per affrontare settimane difficili da inizio campionato: “Tutte le settimane dell’Inter sono complicate conm partite importanti da affrontare. Il segreto per mantenere prestazioni di alto livello è il gruppo: tutti si sentono importanti e di conseguenza ruotando i giocatori le prestazioni non cambiano”.

Sull’importanza degli errori del Lecce in uscita: “Quando arrivano i gol c’è sempre qualcosa da rivedere in chi li subisce. Ho visto un Lecce in salute, che ci è venuto a prendere con coraggio. Nelle ultime sei partite in casa avevano perso solo con la Lazio allo scadere. Hanno trovato però di fronte un’Inter che voleva i tre punti”.

L’ultima battuta di Inzaghi è su Frattesi: “Per noi Frattesi è importantissimo, ne ho tanti bisogno e sono contento anche di com’è entrato a Praga”.

