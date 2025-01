US Lecce, Giampaolo: “Il mercato è roba del club”

Lecce – Il tecnico giallorosso Marco Giampaolo ha parlato alla stampa dopo il 4-0 casalingo subito contro l’Inter: “Abbiamo preso i primi due gol su palle in uscita e nel momento migliore del Lecce abbiamo preso il terzo gol. Abbiamo scelto di giocarcela aggrendendoli alti, sapendo di rischiare qualcosa ma sicuramente il risultato non sarebbe stato diverso se avessimo scelti di attenderli bassi. Mi dispiace perché l’abbiamo messa in salita subito con un disimpegno facile, anche il secondo gol è nato da una leggerezza in uscita. Pazienza, mi dispiace: la squadra ha cercato di dare tutto, ma la differenza di qualità è chiaramente visibile”.

Giampaolo ha parlato del mercato: “Il mercato è roba del club, non ci entro. Comunque non sarà un mercato per cambiare la struttura della squadra, è fatto per mettere un terzino dietro Guilbert e probabilmente un centrale dietro ai centrali. Io sono concentrato su quella che è la mia squadra oggi, sapendo che oggi affrontavamo una partita proibitiva. Però ho chiesto alla squadra che, anche se avessimo avuto l’1% di vittoria, avremmo dovuto puntare su quello, col coraggio di puntare un’avversaria come l’Inter. Per il resto sappiamo che la lotta sarà dura, che ci sono tante squadre, e che ci sanno partite in cui la posta in palio varrà molto di più.”.

Il tecnico giallorosso ha le idee chiare sulle scelte del centrocampo: “Le caratteristiche nostre sono quelle. Abbiamo centrocampisti duttili, forti fisicamente, pochi palleggiatori. Dobbiamo giocare per le caratteristiche che abbiamo. Ho fatto giocare Helgason nelle ultime partite, al di là dell’infortunio di Rafia, è per alzare il livello qualitativo, per avere un giocatore di rifinitura. In compenso abbiamo poi laterali incursori che sanno aprirsi il campo. Giocheremo su quelle che sono le nostre peculiarità”

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author