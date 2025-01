Monopoli, Colombo: “Stiamo scrivendo una favola”

Tre gol per il primato. Il successo per 3-1 contro la Cavese consegna al Monopoli il primo posto in classifica. Un risultato commentato così da Alberto Colombo, tecnico dei biancoverdi, ai microfoni di Antenna Sud: “A livello estetico, abbiamo disputato uno dei migliori primi tempi, sia in fase di possesso che nell’aggressione. Il gol della Cavese poteva rimescolare le carte dal punto di vista psicologico e lo abbiamo subìto per i primi minuti. La squadra, però, è riuscita a reagire, concedendo poco agli avversari e cercando di sfruttare gli spazi concessi. Siamo doppiamente felici per il gol del 3-1 perché lo ha realizzato un ragazzo che ha sofferto per non essere riuscito a dare il suo contributo. Spero che questa situazione lo sblocchi dal punto di vista mentale perché Yeboah ha caratteristiche che possono tornarci utili. L’entusiasmo? Ci fa piacere che i tifosi possano sognare ma cerchiamo di avere il giusto equilibrio perché ogni domenica è una battaglia. Ci sono tante squadre per un posto al sole. Stiamo scrivendo una favola, non so se ci sarà il lieto fine ma vogliamo scrivere pagina dopo pagina con serenità. Non dobbiamo caricarci di aspettative o tensioni. Il merito di questi ragazzi è stato quello di far diventare gare come quelle con il Benevento delle partite di cartello perché nessuno lo avrebbe mai immaginato”.

