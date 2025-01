Lecce-Inter 0-4: dominio nerazzurro al Via del Mare

L’Inter domina al “Via del Mare”: 4-0 al Lecce con due gol per tempo e una prestazione solida. I nerazzurri continuano a inseguire il Napoli capolista, con una partita da recuperare, mentre il Lecce resta fuori dalla zona retrocessione.

La squadra di Simone Inzaghi chiude il match con quattro marcatori diversi: Frattesi e Lautaro Martinez firmano il doppio vantaggio nel primo tempo, nella ripresa Dumfries e Taremi, su rigore, completano il poker. Lecce combattivo ma impreciso, con Sommer protagonista su un paio di occasioni salentine.

La gara si sblocca al 6’: Frattesi capitalizza un’azione travolgente di Thuram. Il raddoppio arriva al 39’, quando Lautaro Martinez recupera palla, resiste a Jean e trafigge Falcone con un sinistro potente.

Nel secondo tempo, il Lecce prova a reagire, ma l’Inter colpisce ancora al 57’ con Dumfries, imbeccato da una gran giocata di Lautaro. Quattro minuti dopo, Taremi realizza dal dischetto il suo primo gol in Serie A, sigillando il risultato.

LA CRONACA

90’+3’ FINITA.

86’ SOSTITUZIONE LECCE: Burnete per Krstovic.

83’ SOSTITUZIONE LECCE, Karlsson per Tete Morente.

83’ LECCE: punizione velenosa di Helgason che attraversa tutta l’area e accarezza il palo alla sinistra di Sommer.

82’ INTER: ammonito 🟨 Taremi per gioco falloso.

75’ LECCE: botta dai 35 metri circa di Ramadani, Sommer vola a dire di no.

75’ SOSTITUZIONE INTER: Asllani rileva Frattesi.

72’ SOSTITUZIONE LECCE: Kaba per Pierret.

62’ SOSTITUZIONE INTER: Buchanan prende il posto di Dumfries.

61’ GOL DELL’INTER: ⚽️ TAREMI! Dal dischetto, l’iraniano non sbaglia segnando il suo primo gol in Serie A.

60’ RIGORE PER L’INTER: Falcone mette giù Frattesi, per Marinelli non ci sono dubbi.

59’ SOSTITUZIONE INTER: due cambi per Inzaghi: Taremi e Barella per Lautaro Martinez e Mkhitaryan.

57’ GOL DELL’INTER: ⚽️ DUMFRIES! Nel miglior momento del Lecce, gli ospiti calano il tris. Giocata superlativa di Lautaro Martinez, che libera Dumfries abile a battere Falcone.

55’ LECCE: azione in velocità dei padroni di casa, conclusione dal limite di Krstovic deviata in angolo in tuffo da Sommer. Il Lecce ha iniziato col piglio giusto, tanto che lo stesso Sommer chiede ai suoi più concentrazione.

48’ LECCE: Krstovic colpisce di testa in area, ma non centra la porta.

46’ SOSTITUZIONE INTER: Bisseck per De Vrij

46’ SOSTITUZIONE LECCE: Ramadani prende il posto di Coulibaly

46’ Si riparte.

➕ SECONDO TEMPO ➕

45’+1’ Dopo un minuto si recupero, ai va al riposo con l’Inter avanti di due gol.

39’ GOL DELL’INTER: ⚽️ LAUTARO MARTINEZ! Il capitano nerazzurro recupera palla sulla trequarti, resiste alla carica di Jean e una volta in area fulmina Falcone con un sinistro preciso e potente.

29’ LECCE: diagonale di Dorgu dalla sinistra, mette paura a Sommer, ma non inquadra la porta.

25’ INTER: ammonito 🟨 Simone Inzaghi per proteste.

25’ VAR, GOL ANNULLATO ALL’INTER: Lautaro Martinez lancia in profondità Thuram, pronto il servizio per Frattesi libero al centro dell’area per firmare il 2-0. Ma dopo il check al var, il 2-0 viene annullato per un fuorigioco dello stesso Marcus Thuram. Poco prima, era stato annullato un gol a Carlos Augusto sempre per offside del brasiliano.

21’ INTER: gli ospiti si divorano il raddoppio: un rimpallo favorisce Thuram, che tutto solo davanti a Falcone sbaglia clamorosamente il bersaglio.

16’ INTER: ammonito 🟨 De Vrij per gioco falloso.

9’ LECCE: su angolo di Helgason, Baschirotto salta più in altro di tutti in area, ma non trova la porta.

6’ GOL DELL’INTER: ⚽️ FRATTESI! Travolgente giocata di Thuram: lascia sul posto uno spaesato Guilbert e dal fondo mette in mezzo un pallone che Frattesi deve solo spingere alle spalle di Falcone.

1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

LECCE-INTER 0-4

RETI: 6’ Frattesi (I), 39’ Lautaro Martinez (I), 57’ Dumfries (I), 61’ rigore Taremi (I)

LECCE(4-3-3): Falcone 6; Guilbert 5, Baschirotto 5,5, Jean 5, Dorgu 5,5;Coulibaly 5 (46’ Ramadani 6), Pierret 5,5 (72’ Kaba sv), Helgason 6; Pierotti 5,5, Krstovic 5,5 (86’ Burnete sv), Morente 5 (83’ Karlsson sv). Panchina: Fruchtl, Samooja, Borbei, Bonifazi, Gallo, McJannet. All. Giampaolo 5.

INTER (3-5-2): Sommer 6,5; Darmian 6, De Vrij 5,5 (46’ Bisseck 6), Bastoni 6,5; Dumfries 7 (62’ Buchanan 6), Frattesi 6,5 (75’ Asllani sv), Zielinski 6, Mkhitaryan 6 (59’ Barella 6), Carlos Augusto 6; Thuram 6,5, Lautaro Martinez 7 (59’ Taremi 6). Panchina: Martinez, Calligaris, Arnautovic, Pavard, Dimarco. All. S. Inzaghi 7. Arbitro: Marinelli 6,5. Assistenti: Lo Cicero, Ceccon. Quarto ufficiale: Cosso. VAR: Di Bello. Assistente VAR: Paterna. AMMONITI: De Vrij, S. Inzaghi, Taremi (I). NOTE: recuperi 1’/3’. angoli 7-0

