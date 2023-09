Fitto: ‘Su Pnrr lavoro serio e responsabile del Governo’

“Sul Pnrr il Governo sta facendo un lavoro serio e responsabile di messa in sicurezza del Piano e di adeguamento agli scenari che abbiamo di fronte. Bisogna continuare a lavorare in modo costruttivo, augurandoci che ci possa essere un contributo di tutti”. Lo ha detto a Lecce Raffaele Fitto, ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, nel corso del workshop ‘Transizione digitale in Italia: tutelare e valorizzare la filiera’, organizzato da Links Management and Technology.

“Questo è stato sempre il mio approccio e quello del governo sin dall’inizio e mi auguro che possa continuare a esserlo anche rispetto ai passaggi ulteriori perché, come è noto, siamo nella fase di messa a terra del piano che è la più complessa”, ha aggiunto.

“Sono convinto che questo livello di proficua e positiva collaborazione con la commissione europea stia dando e continuerà dare risultati molto positivi”, ha concluso Fitto.

