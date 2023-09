Bari 2024, centrosinistra torna al tavolo. Lacarra: “Programma è garanzia”

Bari – Centrosinistra di nuovo al tavolo, per le Comunali di Bari 2024 e pontieri al lavoro per spegnere i fuochi: Cinque Stelle fermi sul no alle primarie. L’onorevole dem Marco Lacarra conferma: “C’è il programma a fare da garanzia”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp