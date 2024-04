(di Roberto Chito) “Oggi è stata la classica partita condizionata dal caldo. Sicuramente chi avrebbe fatto gol per primo poteva portarla a casa. E così è stato”. Sono le parole del tecnico della Fidelis Andria Giuseppe Scaringella ai microfoni di Antenna Sud dopo il match di oggi.

Sulla partita: “Nei primi 15-20 minuti ci siamo un pochettino assestati. Poi, la partita l’abbiamo incanalata nel verso giusto, creando anche le occasioni per poter passare in vantaggio. A conferma di questo, il gol del Matera è arrivato su una ripartenza. Questo vuol dire che eravamo in avanti per cercare la rete”.

Sulla ripresa: “Nell’intervallo, ci siamo promessi di ribaltare il risultato. Purtroppo, ad inizio secondo tempo, pronti-via abbiamo subito il secondo tempo, complice un infortunio del nostro portiere Baietti che sicuramente farà una grande carriera. In quel momento, è diventato difficile recuperare la partita, complice anche il gran caldo di oggi”.

Sui motivi: “Quando il risultato è negativo, ovviamente vengono fuori vari aspetti come le seconde palle o l’intensità. Sono tutte concause del ko”.

