( Di Lorenzo Ruggieri ) “Veniamo da due sconfitte consecutive ma un allenatore deve guardare sempre la prestazione. Contro la Juve Stabia siamo stati sfortunati mentre ad Avellino si è verificata un’ingiustizia che dobbiamo trasformare in energia positiva e concentrazione per la gara di domani. Il Latina è una bella squadra, si difendono bene e pressano alti. Sarà una gara molto importante e dobbiamo cercare di ottenere dei punti in casa. Abbiamo preparato benissimo il match ma vedremo cosa accadrà. Mi auguro che ci sia tanta gente allo stadio, abbiamo bisogno del nostro pubblico e della forza che ci trasmettono nelle partite casalinghe. Veniamo da una settimana in cui abbiamo registrato diverse assenze. Non recuperiamo capitan Arrigoni, mentre Delvino è squalificato. Abbiamo recuperato oggi Orfei, il quale non si è allenato per tutta la settimana per via di una distorsione alla caviglia. Il resto del gruppo è a disposizione e giocherà chi è in forma. Solo dopo il match con il Potenza incontrerò la società per tracciare un primo bilancio”. Queste le parole del tecnico della Fidelis Andria, Diaw Doudou, alla vigilia del match contro il Latina.