Potenza: Raffale, ‘Catanzaro? Non saremo remissivi’

“I numeri del Catanzaro sono pazzeschi, parliamo di una squadra fortissima, ma il mio Potenza non perde da 8 giornate. In ogni partita, indipendentemente dall’avversario, scendiamo in campo per vincere: loro hanno tanta qualità, dovremo essere bravi a saperci difendere, ma senza essere remissivi. Giocare alle 12,30? Per quanto mi riguarda, non è la prima volta. Ho già giocato in questo orario quando allenavo il Catania: inizialmente può sembrare strano, ma poi ci si abitua. In ogni caso, ci siamo preparati, anche sul piano dell’alimentazione per arrivare al massimo”. Così Giuseppe Raffaele, tecnico del Potenza, alla vigilia della sfida con il Catanzaro.