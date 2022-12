Condividi su...

Linkedin email

BITONTO – Una vittoria che sa quantomeno di tranquillità. O ad ogni modo di esame di maturità superato con determinazione. Il Bitonto vince e strappa gli applausi dei presenti al Città degli Ulivi: finisce 1-0 la sfida contro la Nocerina.

Formazioni: per Loseto tradizionale 3-5-2, chiavi dell’attacco affidate a Palazzo e Maffei, gli ospiti rispondono col 4-2-3-1. Non è un primo tempo particolarmente ricco di opportunità: ritmi bassi e fasi di studio. Al 17′ i neroverdi provano tuttavia a scuotere il match: cross in area di Tangorre per Mariani, ma Stagkos si fa trovare pronto. Replicano gli ospiti al 22′ con una punizione di Garofalo, respinta. Al 41′ la rete del vantaggio. Ancora una punizione, stavolta dai 25 metri ci va Cardore: il suo tiro non sembra irresistibile, ma basta per cogliere di sorpresa la difesa campana e battere il portiere avversario: 1-0.

Più intensa la ripresa. I campani attaccano a testa bassa, resistono i neroverdi. La prima occasione è però per il Bitonto. Al 50′ punizione di Palazzo, conclusione telefonata. Potente e centrale il tentativo di Basanisi al 59′: tiro potente ma centrale. Al 64′ l’occasione più insidiosa è sui piedi di Chietti, tiro velenoso ma Petrarca è attento. Ultimo squillo del match al 75′ con Palazzo, nulla di fatto. La gara si chiude così, al triplice fischio dell’arbitro Santinelli il Bitonto fa festa: ora ultimo atto del 2022 contro il Casarano.