BARI/DOHA – Termina l’avventura mondiale del Marocco di Walid Cheddira. Il calciatore biancorosso non è sceso in campo nella finale per il terzo-quarto posto contro la Croazia, persa dai nordafricani 2-1. Ma adesso potrà ritornare a disposizione di mister Mignani in vista dell’ultima sfida di campionato del 2022 (e del girone d’andata) contro il Genoa in programma il 26 dicembre al San Nicola.