Fidelis Andria: Danucci per la panchina, fari puntati su Da Silva e Loiodice

Primi passi concreti verso il futuro per la Fidelis Andria. Dopo lunghe settimane di riflessione, con qualche intoppo nella programmazione, le prime tessere si incastrano nel mosaico biancazzurro. Sarà Ciro Danucci, infatti, a guidare la compagine federiciana nella prossima stagione. Tra Nicola Ragno, accordo saltato per l’addio di Savino Daleno, e Domenico Giacomarro, che ha preferito il Pistoia Football Club, alla fine la scelta è ricaduta sull’ex Brindisi, che ha già vinto un campionato di Serie D nella stagione 2022-2023 proprio con i messapici.

Le strade di Danucci e della Fidelis Andria, dunque, tornano ad incrociarsi dopo i contatti dello scorso febbraio, quando il 40enne di Manduria sembrava in pole per sostituire l’esonerato Pasquale De Candia. In quella circostanza, però, il presidente Di Benedetto optò per una soluzione di continuità, affidando la panchina a Giuseppe Scaringella, protagonista comunque di una cavalcata culminata nella semifinale playoff persa contro il Nardò. Il direttore sportivo, invece, potrebbe essere Gianni Califano, reduce dall’esperienza come direttore tecnico al Livorno sempre in Serie D, ma con un passato da DS con Prato, Monza e Varese.

La Fidelis Andria, intanto, ha deciso di giocare a carte scoperte sul tavolo verde del girone H di Serie D. Sarà un’estate ricca per la compagine federiciana che, per un campionato di vertice, punta a nomi di grido per tornare tra i professionisti. Proseguono i contatti con Mateus Da Silva, attaccante classe ’97 che con 17 gol ha trascinato il Gravina alla salvezza, mentre nel mirino c’è sempre Nicola Loiodice.

Trentadue anni ad agosto, Loiodice è stato il vero trascinatore della Team Altamura nella scalata verso la Serie C. Un’annata chiusa in “doppia-doppia” per il fantasista barese: 15 reti e 12 assist in 33 presenze. Numeri e prestazioni che hanno inevitabilmente attirato le attenzioni di diversi top club di Serie D come Reggina, Pistoiese, Virtus Francavilla, Casarano e Fidelis Andria.

