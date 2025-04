Finale Coppa Italia Dilettanti, Tisci conferma Teramo

BARLETTA – Forte e chiaro il messaggio di Vito Tisci sulla sede della finale di Coppa Italia Dilettanti. Durante l’ultima puntata di 1503, il presidente del Comitato Regionale Puglia chiarisce gli aspetti che riguardano l’ultimo atto della competizione, che vedrà impegnato il Barletta, a caccia del triplete, contro i lombardi della Rovato Vertovese. Si gioca a Teramo sabato 10 maggio.

La scelta di Teramo, già comunicata in via ufficiale, non è stata intaccata dall’ipotesi Ancona, emersa per preservare il criterio dell’equidistanza, che però non è risultato fondamentale e determinante nel corso delle edizioni precedenti. Tramontata definitivamente l’opzione dello stadio Del Conero, si resta in Abruzzo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author