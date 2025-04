Piscina comunale di Barletta, consegnato il suolo di costruzione: fondi PNRR salvi

BARLETTA – Consegnato in extremis il suolo per la costruzione della piscina comunale scoperta di Barletta. L’amministrazione Cannito ha scongiurato la perdita del finanziamento derivante dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza consegnando l’area all’azienda incaricata lunedì 14 aprile, ultimo giorno utile per rendere utilizzabili i fondi. La piscina sorgerà nella zona 167, nei pressi di via Velasquez.

La rimodulazione del progetto ha permesso di abbattere i costi, passando dagli iniziali otto milioni e mezzo di euro agli attuali 3,9. Il finanziamento del PNRR si aggira intorno ai due milioni e mezzo, in attesa di arrivare alla copertura dell’intera spesa tramite ulteriori fondi o attraverso le risorse comunali. Un primo passo verso la riqualificazione della zona, che attende anche il nuovo contratto di quartiere residenziale.

