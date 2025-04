Virtus Francavilla, Coletti: “È una partita da vincere a tutti i costi”

Tommaso Coletti, tecnico della Virtus Francavilla, ha presentato così la sfida contro la Nocerina in conferenza stampa: “La partita si presenta da sola, è la partita di queste ultime. Anche perché abbiamo comunque l’obiettivo a portata e dobbiamo provarci. Abbiamo la necessità di fare i tre punti, affronteremo una squadra molto forte e organizzata, lo stimolo è triplo: io che vivo per la competizione, sapendo di doverlo fare contro una squadra forte mi stimola, l’idea di poterli battere mi emoziona. E sto cercando di trasmetterlo ai ragazzi. Dobbiamo provare a vincere a tutti i costi per proseguire sul nostro percorso. Non mi aspetto un gruppo ferito, verranno per provare a vincere e impostare il gioco: gara tostissima e vera. I due punti lasciati a Matera pesano sicuramente tanto, il gol del Fasano ad Angri è stato da ridere per la disattenzione del portiere avversario, ma lasciamo stare. Vogliamo vincere questa partita”.

Nocerina possibile avversaria ai playoff: “Io penso solo alla partita di domani, non dipende solo noi adesso. Dobbiamo concentrarci sul nostro, senza stare a pensare al futuro. Dobbiamo tirare tutto ciò che abbiamo fuori, per portare a casa la partita. Ci renderemo conto, poi, se saremo riusciti a raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati ce la giocheremo fino in fondo. Noi dobbiamo vincere tutte le partite, non si regala nulla: facciamo la partita che dobbiamo fare, poi vedremo gli altri campi. Abbiamo studiato gli avversari, in base alle loro caratteristiche metteremo dentro i nostri punti di forza. Sarà una bella partita tra squadre che giocano al calcio”.

Sui numeri e sui gol: “La consapevolezza arriva con il lavoro, la conoscenza. Pian piano mettiamo dentro aspetti tecnico-tattici, arrivare a dieci partite dalla fine non era semplice, soprattutto con nuovi principi. Si veniva da due mesi complicati da un punto di vista gestionale-umorale, ma in fin dei conti i risultati stanno arrivando”.

È una squadra che ha la stessa fame di Coletti? “Ho trovato una squadra con caratteristiche particolari, non l’ho costruita io, tutti si sono impegnati dal primo all’ultimo. Sotto l’aspetto caratteriale potremmo fare meglio, è una squadra più votata al gioco questa. Sotto l’aspetto caratteriale manca in qualche fase questo gruppo, ma sono felice dell’impegno: è la mia squadra, spero abbia la stessa mia fame. Ho tirato fuori il massimo, tutti si sono messi a disposizione”.

Sulle condizioni dei singoli: “Abbiamo sempre acciacchi, costantemente e tutte le settimane. Siamo abituati a conviverci, ma anche su questo loro vogliono andarci sopra e tutti vogliono esserci. Confido nella prestazione degli uomini”.

