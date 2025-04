Serie D/H: cinque bomber in volata per il titolo di capocannoniere

Mancano appena 270 minuti al termine del campionato di Serie D, Girone H, e mai come quest’anno la corsa alla vetta della classifica marcatori si presenta così incerta e appassionante. A tre giornate dalla fine, sono ben cinque i giocatori ancora in lizza per conquistare il titolo di capocannoniere.

In testa alla classifica troviamo, appaiati a quota 15 gol, Franco Sosa della Virtus Francavilla e Giancarlo Malcore del Casarano: due attaccanti di grande esperienza e valore, che non hanno certo bisogno di presentazioni.

A inseguire, con 13 reti ciascuno, ci sono Nicola Loiodice (Casarano), Marko Rajković (Brindisi) e Vincenzo Corvino (Fasano), pronti ad approfittare di ogni occasione per colmare il gap e balzare in testa.

Dopo una stagione esaltante per tutti e cinque i protagonisti, sarà solo uno a conquistare la corona di miglior marcatore in una delle edizioni più combattute degli ultimi anni. Il verdetto arriverà soltanto all’ultimo respiro.

